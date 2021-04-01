Посольство РФ в КНДР прокомментировало выезд иностранных дипломатов из страны

Пхеньян, 1 апреля. Дефицит товаров и тотальные ограничения в КНДР привели к закрытию посольств 12 стран, сообщили в российском представительстве, которое пока продолжает свою работу.

В Северной Корее остались всего девять послов иностранных государств и четыре временных поверенных в делах. В российской дипмиссии не исключили, что «исход иностранцев» из страны продолжится.

«Покидающих корейскую столицу можно понять – далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения», — заявили в посольстве РФ.

Речь идет об остром дефиците товаров и лекарств, об отсутствии возможности решать проблемы со здоровьем. Несмотря на это, российское представительство в КНДР продолжает работу в полной мере.