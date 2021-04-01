В Кремле предупредили о последствиях провокаций ВСУ в Донбассе

Москва, 1 апреля. Россия и европейские страны не хотели бы, чтобы в результате провокационных действий ВСУ снова вспыхнула гражданская война на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя Администрации президента России заявил, что российские войска никогда не участвовали в вооруженном конфликте на Украине. Песков подчеркнул, что это является внутриукраинским конфликтом.

«Что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие и не принимают», — прокомментировал пресс-секретарь Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия, как и европейские страны, не хочет, чтобы в результате провокационных действий ВСУ на Украине снова вспыхнула гражданская война.

Ранее сообщалось, что Путин провел переговоры с Меркель и Макроном о ситуации в Донбассе. Президент России выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации.