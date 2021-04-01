Депутат Рады отметила «котика-муркотика» и собаку в декларации об имуществе за 2020 год

Киев, 1 апреля. Кот, собака и «антикоррупционная» футболка внесены в электронную декларацию депутата Верховной рады Александры Устиновой за прошлый год в раздел «Ценное движимое имущество».

Отмечается, что документ обнародован на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Указанными животными оказались «котик-муркотик» по кличке Жорик и «собака — тапки-погрызака» Коди породы лабрадор.

По словам Устиновой, звери достались ей от семьи из Луганской области, которая «бежала от необъявленной войны за границу» и искала новых хозяев для своих питомцев.

«Маленький, мохнатый, мягкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше будильника, дерет коробки», — рассказала Устинова.

Помимо этого, депутат задекларировала «первую на Украине майку F... corruption».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев все больше напоминает американскую колонию, стремясь к покровительству Вашингтона.