Киев, 1 апреля. Кот, собака и «антикоррупционная» футболка внесены в электронную декларацию депутата Верховной рады Александры Устиновой за прошлый год в раздел «Ценное движимое имущество».
По словам Устиновой, звери достались ей от семьи из Луганской области, которая «бежала от необъявленной войны за границу» и искала новых хозяев для своих питомцев.
«Маленький, мохнатый, мягкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше будильника, дерет коробки», — рассказала Устинова.
Помимо этого, депутат задекларировала «первую на Украине майку F... corruption».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев все больше напоминает американскую колонию, стремясь к покровительству Вашингтона.