Юрий Лоза объяснил, почему не считает деятельность Сергея Лазарева творчеством

Российский певец, актер театра и кино, телеведущий Сергей Лазарев сегодня отмечает свое 38-летие. Советский и российский автор-исполнитель, композитор, поэт Юрий Лоза присоединился к поздравлениям и объяснил, почему не считает деятельность артиста творчеством.

Сергей Лазарев дважды представлял Россию на престижном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2016 и 2019 годах. С его творчеством знаком практически каждый. Но вот Юрий Лоза деятельность певца творчеством не считает, так как относится к этому слову более серьезно.

«Есть такое понятие — «творчество». В этимологии этого слова заложено слово «творить». Творить в моем понимании — это делать то, чего раньше никогда не было. Я так понимаю творчество. Не было скульптуры и тут — раз, она появилась. Творец взял и сотворил. А вот Сергей Лазарев — певец, в моем понимании — исполнитель, а это немного другое», — заключил Лоза в своем комментарии ФАН.

Сегодня представители отечественного шоу-бизнеса, коллеги, поклонники Сергея Лазарева наперебой поздравляют звезду с радостным событием. Присоединился к поздравлениями и Юрий Лоза.

«Присоединяюсь ко всем хорошим словам, которые ему сегодня скажут», — отметил исполнитель хита «Плот».

Ранее композитор, пианист, певец Дмитрий Маликов поздравил коллегу по сцене Сергея Лазарева с праздником и рассказал о своей любимой песне в его исполнении.