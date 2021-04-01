В России зафиксировали 78 случаев заражения британским штаммом коронавируса

Москва, 1 апреля. Случаи заражения британской и южноафриканской мутациями коронавирусной инфекции зафиксировали среди жителей России.

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выявили 78 пациентов с британским штаммом коронавируса. Южноафриканским штаммом заразились пять человек, рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что российские врачи зафиксировали коронавирус у 9169 человек в 84 регионах страны за последние сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Клинические признаки болезни отсутствовали у 13,3%. Полностью выздоровели от заболевания еще 10 247 пациентов.

Последние данные о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Сведения ежедневно обновляются и дополняются.