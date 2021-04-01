Аналитики узнали об особых условиях кредитования Китаем других стран

Москва, 1 апреля. Китай при кредитовании стран с низким уровнем дохода использует контракты, которые дают ему скрытое преимущество перед другими кредиторами, пишет издание Financial Times.

Аналитики исследовательской лаборатории AidData при Колледже Вильгельма и Марии в США совместно с Центром глобального развития, Кильским институтом мировой экономики и Институтом мировой экономики Патерсона подготовили доклад о предоставляемых Пекином вешних кредитах. Авторы проанализировали 100 контрактов, заключенных с 24 развивающимися странами, в том числе Аргентиной, Эквадором и Венесуэлой, власти которых ранее объявили дефолт.

Специалисты выяснили, что 38 из 100 контрактов содержали пункты о конфиденциальности, которые затрудняли другим кредиторам возможность установить истинное финансовое положение заемщика. Как объяснили эксперты, это означает, что граждане как стран-кредиторов, так и стран-заемщиков не могут привлечь власти к ответственности за «тайные кредиты».

Почти треть проанализированных соглашений требовали от суверенного заемщика специального залогового счета — как правило, в «подходящем для кредитора» банке. Большинство контрактов также обязывали заемщика исключить долг из списка реструктуризации Парижского клуба.

Власти Китая ранее заявили о намерении свернуть меры по поддержки экономики, введенные во время пандемии. Эксперты отмечают, что КНР может стать первой страной, отказавшейся от экономических стимулов.