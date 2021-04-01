Песков рассказал о подготовке Путина к серии оборонных совещаний

Москва, 1 апреля. Точные сроки проведения традиционной серии оборонных совещаний у президента России Владимира Путина пока точно не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Данная сессия совещаний регулярно проводится, поэтому запланирована и на этот год. Сроки ее проведения пока уточняются.

Ранее Владимир Путин сделал заявление о подготовке грядущей серии совещаний с главой Министерства обороны России и руководством оборонных предприятий. Мероприятие будет проводиться в Сочи. Именно там традиционно два раза в год президент страны собирает представителей главных предприятий оборонно-промышленного комплекса и руководство МО.

Однако с 2019 года данный формат немного изменили. Теперь Владимир Путин в рамках совещания также посещает военные объекты.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует встречу с послом РФ в США Анатолием Антоновым.