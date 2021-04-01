Новую мощную версию Patrol Nismo представил Nissan

Токио, 1 апреля. Японский производитель Nissan представил новую мощную версию внедорожника Patrol Nismo. Демонстрационное видео с машиной размещено на YouTube-канале компании Nissan Middle East.

Новый агрегат Patrol Nismo оснастили спортивным обвесом кузова, 22-дюймовыми колесами, решеткой радиатора V-Motion и большими воздухозаборниками в бампере. Кроме того, автомобиль оборудовали доработанной подвеской с новыми амортизаторами, передают «Известия».

В салоне появились передние спортивные сиденья с отделкой из натуральной кожи. Руль обтянут искусственной черной замшей. Транспортное средство дополнили 5,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 428 лошадиных сил и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Динамические характеристики внедорожника не называются. Автомобиль будет предлагаться в странах Ближнего Востока. Старт продаж запланирован на апрель текущего года.

Стоимость 25 машин на отечественном авторынке выросла по итогам февраля 2021 года. Так, модели Kia в среднем подорожали на 2%, Nissan — на 1,7%, Hyundai — на 1,3% и Skoda — на 1%.