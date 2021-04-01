Россия и Армения обсудили вопросы возвращения военнопленных

Ереван, 1 апреля. Начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян и командующий миротворцами ВС России в Карабахе Рустам Мурадов обсудили возвращение армянских военнопленных.

В ходе встречи они поднимали вопросы обеспечения безопасности и организации взаимодействия между ведомствами, а также подчеркнули важность обеспечения возвращения военнопленных и поиска пропавших без вести в Карабахе.

Давтян поблагодарил Мурадова за эффективную деятельность российского миротворческого контингента.

Напомним, что лидеры Армении, России и Азербайджана 9 ноября минувшего года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, где 27 сентября 2020 года произошла эскалация вооруженного конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что роль российского лидера Владимира Путина в урегулировании ситуации в Карабахе должны помнить все.