Олег Майами и Айза публично разругались незадолго до разрыва

Москва, 1 апреля. Неудачная шутка во время записи юмористического YouTube-шоу «Плохие песни» обернулась настоящим скандалом между блогером Айзой Долматовой и исполнителем Олегом Майами.

Влюбленные вместе приняли участие в шоу, их задачей было рассмешить друг друга глупыми строчками из текстов популярных песен. В начале выпуска все шло гладко и забавно, артистам удавалось вызвать улыбку и смех. Однако большая часть приколов блогера были посвящены женщинам «постарше», ведь Айза старше своего избранника на шесть лет.

В саркастичной манере Долматова заявила, что ее возлюбленный любит фильмы для взрослых, где в главных ролях играют взрослые женщины. А в конце она процитировала строчку, чем окончательно разозлила Майами.

«Под Ладу Дэнс я потеряла невинность свою, ну а ты только родился в этом году», — иронично добавив, что она лишилась невинности в тот год, когда родился певец.

Увидев реакцию партнера, экс-жена рэпера Гуфа сразу же добавила, что она пошутила. Но Майами уже обиделся и не собирался нормально разговаривать с артисткой.

«Ты просто отвратительно себя ведешь. Тебя не заставляют рассказывать, какая ты извращенка», — резко отметил он.

После этого пара всерьез поссорились прямо во время записи шоу, не стесняясь в выражениях в адрес друг друга. Запись появилась на YouTube-канале проекта.

За несколько дней до этого Айза наконец-то подтвердила опасения своих фолловеров и рассказала о разрыве с Майами. Звезда пожелала своему бывшему возлюбленному найти «нормальную» девушку.