Песков прокомментировал голодовку Алексея Навального

Москва, 1 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о голодовке блогера Алексея Навального.

В Кремле не наблюдают за голодовкой «берлинского пациента», пояснил заместитель руководителя администрации главы государства. Песков выступил с соответствующим заявлением на ежедневном брифинге.

«Нет, никакого комментария нет», — пояснил Песков на просьбу высказаться по поводу ситуации.

Ранее блогер сообщил о начале голодовки. Он потребовал пропустить к нему «приглашенного врача». Навальный написал соответствующий пост в Instagram. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по региону не располагает данными о начале голодовки «берлинского пациента».