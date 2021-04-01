Сотрудник Росгвардии из Красноярска спас упавшую в холодную воду девочку

Красноярск, 1 апреля. Оперативную помощь удалось оказать угодившей в ледяную воду девочке. В момент падения ребенка в водоем неподалеку находился боец Росгвардии.

Происшествие случилось в Красноярске. В свободное время сотрудник Росгвардии гулял по набережной со своей девушкой. Внезапно они услышали крики о помощи. Маленький мальчик сообщил, что в воду упала девочка. Мужчина убедился, что в воде находится ребенок, у которого от холода уже сводило ноги. Он попросил находившихся рядом детей поддерживать разговор с пострадавшей. Росгвардеец тут же обратился в ближайшее кафе, смастерил там веревку из электрических удлинителей и сбросил тонущему ребенку. Девочку удалось достать из воды, позже ее отвели внутрь здания общепита, отогрели, напоили горячим чаем и передали врачам скорой помощи.

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