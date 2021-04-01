Кремль: перемещение ВС РФ в пределах своей территории не должно волновать другие страны

Москва, 1 апреля. Перемещение ВС России по территории страны не несет угрозы другим государствам, поэтому не должно их волновать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал недавнее заявление украинских военных о том, что российская армия якобы наращивает свою группировку у границ Украины.

«Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — заявил Песков.

Он также отметил, что РФ предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. Песков подчеркнул, что «российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины».

Ранее Пентагон заявил, что изучил заявления украинских военных о «наращивании присутствия» Россией вблизи границ Украины.