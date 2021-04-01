Возвращение Дракона: Роман Носиков о новом образовательном проекте Сороса в России

В конце советского (и антисоветского) фильма «Убить дракона» есть замечательная в своей истинности сцена: Дракон и Ланселот приступают к своей главной битве — за умы и сердца детей. Они оба становятся учителями. И кого предпочтут дети — за тем и будущее.

Этот эпизод говорит о том, что Дракона никогда нельзя победить до конца: он всегда возвращается под новым обличьем. Такая настойчивость даже вызывает уважение.

Дракон в этом отношении — воплощение достоинства англосаксонской цивилизации. Она не признает поражений, записывая их или в полезный опыт, или в дополнительные условия задачи. Если цель не достигнута, она меняет либо методику, либо точку приложения сил.

Так произошло и с нашим старым знакомцем — миллиардером Джорджем Соросом, шаловливые ручки которого были замечены и в грузинской «Революции роз», и в украинских «майданах», и в среднеазиатских бунтах, и в незаконных митингах в Москве.

В 2015 году Генеральная прокуратура РФ признала соросовские структуры «Открытое общество» и «Содействие» угрожающими конституционному строю России и нежелательными организациями. Эта оглушительная победа, с подписью и печатью, не расстроила упорного миллиардера, и вот он снова — с нами и нашими детьми. Речь идет о новой образовательной инициативе, принадлежащей председателю Счетной палаты Алексею Кудрину.

Алексей Леонидович создал на базе СПбГУ факультет «свободных искусств и наук» — «первый в России факультет, основанный на принципах либерального образования», как сказано на его сайте. Прямо сейчас факультет выделяется из состава университета в отдельный вуз. Он был задуман еще в 1996 году как совместный проект Бард-колледжа (США) и Санкт-Петербургского университета. Общее руководство проектом осуществляет президент Бард-колледжа Леон Ботстайн.

Должен сказать, мне было бы намного проще писать эту статью, если бы Роскомнадзор не заблокировал большинство источников, в которых можно проследить связи Ботстайна, Бард-коллежа и Сороса. Но я справился.

«Фонды «Открытого общества» объявляют о выделении 100 миллионов долларов на финансирование Бард-колледжа для поддержки и расширения его приверженности инновационным программам высшего образования в Соединенных Штатах и во всем мире», — говорится прямо на сайте американского колледжа.

Иными словами, питерский проект курирует человек, чье учебное заведение в США живет на миллионы Сороса. И конечно, подобные связи не могли не отразиться на педагогическом составе «свободного факультета» будущего «свободного вуза».

Знакомьтесь, Даниил Коцюбинский — старший преподаватель кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук. Прошу любить:

«Человек, идентифицирующий себя с чем-то огромным, что не замечает его, даже когда наступает на него сапогом, — трагикомичен. Как вы, надеюсь, догадались, это я про любовь к «большим родинам», — сообщает Даниил у себя в фейсбуке.

А вот фейсбук доцента кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук свободных искусств и наук Ильи Утехина. Там «Медуза», ФБК, Bellingcat, «Кольта», BBC, Навальный, снова Навальный, The Bell — в общем, все как всегда.

Но настоящая жемчужина Бард-колледжа — Шон Мак-Микин (Sean McMeekin), ведущий там исторические проекты. Он настолько хорош, что политолог Владимир Корнилов посвятил ему целую статью на РИА Новости.

«Американец прославился своими работами, в которых во всех бедах человечества обвиняет Россию и русских. Пожалуй, наиболее скандальным его творением стала книга, вышедшая десять лет назад. Уже по названию понятно ее содержание: «Русские корни Первой мировой войны». То есть, по мнению автора, мировую бойню 1914 года развязали не Германия и Австро-Венгрия, как считалось доселе, а Российская империя», — пишет Корнилов.

Но Мак-Микин на этом не останавливается: предсказуемо он и в развязывании Второй мировой войны обвиняет русских. При этом он не просто уравнивает СССР и Третий рейх, а прямо реабилитирует немецкого фюрера, который, по его мнению, «не хотел войны», но «кровожадный Сталин смог навязать ему эту войну».

Таким образом, примерно ясно, какую именно историю будут преподавать в «Свободном университете. Вопрос не в том, зачем такое просвещение нести в Россию Соросу. Вопрос в том, зачем Алексею Леонидовичу Кудрину помогать ему в этом. Точно ли он понимает, что делает и в какой компании?

…Фильм «Убить дракона» кончается тем, что Дракон и Ланселот в окружении детей уходят куда-то вдаль. Они беседуют о чем-то, возможно очень важном, но никому кроме них не слышном. Со стороны их можно принять за двух старых знакомых.

И в конце концов, это действительно так. Ведь их битва вечна, и можно прекрасно узнать друг друга. Но это не значит, что друг друга можно перестать узнавать. Отказавшись понимать, кто перед тобой и почему он так близко к тебе и к твоим детям.