В МЧС Мордовии напомнили о последствиях ложного вызова пожарных

Саранск, 1 апреля. В Мордовии участились случаи ложных вызовов пожарных бригад. Только за март огнеборцы 35 раз выезжали впустую.

Ложный вызов — преступление. Об этом неустанно «трубят» спасатели. Они не могут проигнорировать ни один зов о помощи. Если за 2020 год пожарные Мордовии впустую выезжали всего 110 раз, то за один март текущего года на телефон дежурного поступило 35 ложных сообщений о пожаре.

«Если спасателей вызвали, чтобы пошутить над кем-то, то звонившему придется заплатить административный штраф. Если это сделал ребенок, то ответственность несут родители. В основном, вызовы поступают от адекватных людей, которые почувствовали запах гари и решили предотвратить трагедию», — сообщили ФАН в региональном МЧС.

В ведомстве напоминают, что шутки с вызовом огнеборцев могут для кого-то закончиться печально. Сотрудники МЧС впустую тратят время вместо того, чтобы бороться с реальным пожаром.

Ранее ФАН писал, что МЧС Мордовии набирает добровольных пожарных. Стать частью дружной команды может каждый житель региона.