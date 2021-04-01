Москалькова доложила Путину о появлении новых задач в медобслуживании и образовании

Москва, 1 апреля. Помимо прав на труд и социальное обеспечение россияне указали важнейшими право на бесплатную медицинскую помощь и право на бесплатное образование. Об этом федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила президенту Владимиру Путину. Как стало известно ФАН, она отметила, что в 2020 году в условиях пандемии и вынужденных ограничительных мер актуальность этих свобод и гарантий получила новое звучание.

1 апреля 2021 года уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассказала в своем докладе главе государства о проблемах, волнующих граждан страны в сфере охраны здоровья и образовании. Государственный и политический деятель поделилась данными социологических опросов и обозначила проблемные вопросы, поставленные пандемией.

«В ходе социологического исследования ситуацию в сфере здравоохранения указывал среди проблем, особенно актуальных для его региона, каждый четвертый опрошенный. 80% опрошенных россиян полагают несправедливым, что качество медицинских услуг, доступных гражданам, зависит от уровня их доходов. По мнению россиян, основными задачами по улучшению системы здравоохранения должны стать обеспечение пациентов доступными лекарствами, укомплектование штатов медицинского персонала, расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе и в малодоступных территориях», — сообщила Москалькова.

Федеральный омбудсмен отметила, что в 2020 году для россиян и системы образования стал настоящим испытанием переход на дистанционное обучение во время пика заболеваемости COVID-19. Большинство родителей школьников выразили мнение, что «дистанционка» отрицательно сказалась на уровне знаний учащихся школ.

«Критически в 2020 году респонденты оценили ситуацию с высшим образованием. По мнению 45% населения, в настоящее время качество высшего образования можно охарактеризовать как удовлетворительное», — сказано в докладе.

По словам политика, в числе проблем, обусловивших такую оценку, граждане указывали распространение платного образования и недостаточное число бюджетных мест, низкое качество преподавания, отсутствие у студентов мотивации к учебе, низкий уровень профессионализма выпускников.