Украина готовит силовой сценарий разрешения конфликта в Донбассе

Киевские власти не скрывают, что Украина не будет выполнять Минские соглашения и готовит силовой сценарий разрешения конфликта в Донбассе. С таким заявлением в интервью ФАН выступил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак на внеочередном заседании Верховной рады заявил, что киевские силовики фиксируют передвижение российской армии рядом с границей страны. По его словам, дополнительные воинские соединения переброшены в Брянскую, Ростовскую, Воронежскую области и на территорию Крыма.

В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США ознакомились с заявлениями киевской стороны. По его словам, Вашингтон обсуждает этот вопрос с союзниками по Североатлантическому альянсу (НАТО).

«Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины», — отметил Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона уточнил, что США обратились к России из-за заявлений Украины, чтобы прояснить ситуацию. В Минобороны РФ в среду, телефонные переговоры с начальником Генштаба ВС РФ — первым замминистра обороны РФ генералом армии Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Марком Милли состоялись по инициативе американской стороны.

«Как я сказал, одна из причин того, что мы обратились к России, состоит в том, что мы попытались получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит», — добавил Кирби.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал слова представителя Пентагона. По его словам, Российская Федерация имеет право перемещать свои войска в пределах территории страны по своему усмотрению, тем более что рядом с ней проживают «беспокойные соседи».

«Дело в том, что еще до государственного переворота в Киеве наша граница с Украиной фактически была оголена. Учитывая, что рядом с нами сегодня проживают беспокойные соседи со своей пещерной идеологией, жизнь заставила ее усилить. Что касается обеспокоенности со стороны Запада и Украины, то здесь могу сказать, что наши войска перемещаются в пределах своих территорий по своему усмотрению. Хочу напомнить, что недалеко от российской границы идет война в Донбассе, где в последнее время украинская власть сконцентрировала военную группировку, не скрывая своих агрессивных намерений. Такая ситуация вынуждает нас быть настороже. Мы же помним события 2014 года, когда бои шли рядом с нашей границей, когда украинские войска, спасаясь от ополчения, переходили нашу границу. Жизнь нас учит, что с таким соседом нужно всегда быть на чеку», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса считает, что Российская Федерация ничего не нарушает, поскольку обеспечивает безопасность своих граждан, проживающих на границе с Украиной, где как раз Киев наращивает группировку.

«Что касается американцев, то они, как известно, в каждой бочке затычка. Они постоянно выражают свою озабоченность по различным причинам, учитывая свои интересы. Поэтому США сейчас используют любую возможность, чтобы во всем в очередной раз обвинить Россию. Хотя они ничего не говорят по поводу того, что Украина не выполняет Минские соглашения, о чем неоднократно сообщали высокопоставленные киевские чиновники, заявляя о наличии другого сценария. Я считаю, что в этой ситуации Россия должна обеспечить безопасность своих граждан, проживающих на границе с Украиной. Надо учитывать еще и то, что сегодня почти 600 тысяч граждан России проживают на территории ДНР и ЛНР. Согласно конституции, Россия имеет все права на их защиту. У РФ есть силы и возможности, чтобы контролировать ситуацию. Замечу, что в последнее время обстановка на линии фронта в Донбассе напряженная и нервная. Многие склонны к тому, что Украина готовит силовой сценарий разрешения конфликта в Донбассе», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил о последствиях провокаций Вооруженных сил Украины в Донбассе.