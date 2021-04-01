Суды в Дагестане за год приняли почти тысячу решений о выдворении иностранцев

Махачкала, 1 апреля. В 2020 году суды в Дагестане вынесли решения о выдворении из республики 873 иностранцев и лиц без гражданства, сообщили ФАН в региональном МВД. Депортировать планировалось 37 иностранных граждан.

«Судебными органами принято 873 решения о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы страны. Принято решений о депортации иностранных граждан — 37 и решений о сокращении срока пребывания иностранным гражданам — 15. Принято два решения о нежелательности пребывания иностранных граждан в Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Всего в течение прошлого года через дагестанский участок государственной границы в Россию въехало более 164 тысяч иностранцев, при этом выехало менее 160 тысяч. На миграционный учет было поставлено свыше 28 тысяч человек.

«Фактически состоят на миграционном учете по месту пребывания 11 084 гражданина, по месту жительства — 6920 иностранных граждан», — уточнили в МВД.

Там также добавили, что за 2020 год в Дагестане выявлено более 6,6 тысячи административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Иностранными гражданами на территории республики совершено 214 преступлений, против них — 29.

Ранее ФАН сообщал, что для профилактики нарушений правил дорожного движения Госавтоинспекция Дагестана начала использовать автомобили скрытого контроля. В ведомстве объясняли, что в 2021 году на дорогах республики только по причине выезда на полосу встречного движения погибли более 20 человек.