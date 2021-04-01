Политологи рассказали, к каким приемам прибегнет ФБК для радикализации протеста

Структуры Навального вновь заставили российское общество говорить о себе. В новых инфоповодах прослеживается цель вызвать сочувствие аудитории к Алексею Навальному, сотрудникам ФБК (признан иноагентом) и их семьям. По мнению экспертов, в фонде продолжат попытки радикализировать протест, уделяя особое внимание генерации кейсов о Навальном, так как аналогичных по эффективности инструментов не имеют.

После информационного затишья структуры ФБК вошли в повестку сразу с несколькими кейсами. Вероятно, руководители фонда учли упреки в неспособности поддерживать интерес к протесту в отсутствие лидера и начали активно создавать инфоповоды.

Самым резонансным стало заявление о проблемах Навального со здоровьем, сделанное адвокатом Ольгой Михайловой и растиражированное оппозицией. Основатель ФБК был осмотрен неврологом, ему выдали обезболивающий препарат ибупрофен и провели МРТ. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, в либеральном сообществе объявили об «угрозе для жизни» оппозиционера.

После жалоб на некачественное медобслуживание Навального посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области. Единственным требованием оппозиционера стали уколы обезболивающего препарата «Диклофенак». Средство относится к той же группе, что и «Ибупрофен», имеет сходный механизм действия — уменьшение выработки простагландинов — и считается более сильным, хотя и менее безопасным. Проверяющие убедились, что заявка на «Диклофенак» от Навального была официально зафиксирована, попросили медиков обратить на нее внимание и порекомендовали «в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование». Однако Навальный остался недоволен итогами проверки, упрекнув комиссию в нежелании помочь, а 31 марта объявил голодовку.

Акцент на здоровье близких

Другие члены ФБК также используют тему здоровья для привлечения внимания прессы и трансляции политических тезисов. Команда Константина Янкаускаса связала ишемический инсульт отца оппозиционера с «преследованием» его сына. Как сообщают сотрудники мундепа, Стасис Миколо Янкаускас переживал по поводу отсутствия прогулок у Константина, который находится под домашним арестом в связи с «санитарным делом».

Аналогичная мера пресечения назначена юристу ФБК Любови Соболь, хотя как матери малолетнего ребенка ей смягчили условия домашнего ареста, разрешив отводить дочь в школу. Команда юриста пообещала добиться отмены других ограничений, среди которых запрет на прогулки. В качестве аргумента Соболь использует тему заботы о семье, приводя рекомендации офтальмолога больше гулять с дочерью из-за наследственной склонности к близорукости.

Директор ФБК Иван Жданов также использует семейные проблемы для политических манипуляций. Его отец Юрий Жданов был арестован по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Директор ФБК назвал арест отца «местью» за свою деятельность, выразив беспокойство в связи с возрастом (66 лет) и состоянием здоровья пожилого человека. Личные переживания и семейные фото оппозиционера с отцом были опубликованы рядом либеральных СМИ.

Не случайность, а технология

В беседе с Федеральным агентством новостей политолог Владимир Шаповалов прокомментировал усиление активности ФБК, акцентировав внимание на попытку вызвать жалость у россиян. В настоящее время протесты сошли на нет, так и не начавшись, а подавляющее большинство граждан России демонстрируют неприятие повестки ФБК и отрицательное отношение к Навальному и его партнерам, отметил политолог.

Тема Навального постепенно уходит из информационного пространства, что не устраивает руководителей ФБК. Фактически страна живет своей повесткой — россиян интересуют борьба с коронавирусом, вопросы экономики, подготовка избирательной кампании, развитие инфраструктурных и социальных проектов и так далее. Существует масса актуальных вопросов, которые волнуют россиян, и это не Навальный.

«Поэтому предпринята целая серия вбросов, основная цель которых — вернуть в информационную повестку структуры Алексея Навального. И как мы видим, это отчасти удалось», — отмечает Шаповалов, указывая на то, что сейчас проблемы оппозиционера снова обсуждают.

Другой задачей ФБК стало стимулирование и радикализация протестных настроений, считает эксперт. Здесь важнейшую роль играет попытка вызвать сочувствие к Навальному и членам ФБК, что демонстрируют последние кейсы.

«По сути, все эти истории связаны со здоровьем людей, заявлениями, что здоровью наносится вред, не оказывается должным образом медпомощь и так далее. Формируется образ жертвы, стремление вызвать жалость и сочувствие у части населения. А мы знаем, что наш народ сердобольный, мы готовы откликаться на беды и приходить на помощь всем обездоленным и всем страдающим. Это нормальные качества нашего менталитета, отчасти связанные с христианской традицией, отчасти с историческими особенностями развития нашей страны, которая всегда терпела бедствия», — пояснил эксперт.

По словам политолога, метод рассчитан на то, чтобы привлечь еще не охваченную ФБК аудиторию.

«В данной ситуации это стремление элементарным образом вызвать жалость у той части населения, которая совершенно равнодушна к политику Навальному, но может из чувства сострадания, подчеркиваю, занять позицию в его поддержку. На эту категорию людей обращены эти заявления», — отметил Шаповалов.

Комментируя активность ФБК для Федерального агентства новостей, политолог Павел Фельдман отметил низкую эффективность усилий сотрудников фонда.

«Очевидно, те информационные поводы, которые они сейчас придумывают, очень слабо сказываются на популяризации этой организации среди широких кругов населения, потому что общество потеряло к ним интерес. Все эти натужные попытки привлечь к себе внимание работают, может, на очень узкий круг либеральной аудитории, которая и так следит за деятельностью ФБК», — считает Фельдман.

По оценке эксперта, в настоящее время основное внимание структуры Навального будут направлять на своего лидера.

«Это единственная более-менее узнаваемая для широких народных масс персона, ассоциируемая с ФБК, и все остальные люди, которые там работают, известны либо узкому кругу оппозиционно настроенных граждан, либо профессиональным политологам, которые следят за их деятельностью исключительно из своих рабочих интересов. Навальный выступает фасадом, единственным узнаваемым лицом организации, и вокруг этого лица выстраивается вся их информационная повестка. Он главный человек, информационный повод. А ничего другого у них, собственно, и нет, потому что нет реального представительства интересов людей, нет позитивных начинаний, нет ни идеи, ни идеологии. Поэтому и остается только фокусировать внимание на узнаваемой персоне», — пояснил Фельдман.

Прогнозы экспертов

Шаповалов считает, что в будущем ФБК продолжит эксплуатировать тему самочувствия Алексея Навального наряду с другими проблемами оппозиционера в колонии.

«Тема здоровья является базовой. Давайте вспомним о действиях личного офтальмолога Навального, о том, как у него были проблемы с глазом в свое время, и т. д. Эта тема красной нитью проходит через все последние годы и общественность приучает к тому, что драгоценное здоровье вождя демократии может быть под угрозой», — заявил Шаповалов.

Аналогичного мнения придерживается и Фельдман, отмечая, что другим крупным инфоповодом для ФБК является митинг.

«Новые кейсы на данном этапе придумать сложно. Скорее всего, будет раскручиваться тема страданий Навального в местах лишения свободы, будет собираться анонсированный митинг в пользу его освобождения, хотя сама идея выглядит абсурдной, люди выдвигают заранее невыполнимые требования. Понятно, что их риторика чисто спекулятивная и цели провокационные. Ну а дальше наступит этап регистрации кандидатов в преддверии выборов в Госдуму. Здесь ФБК снова будет настаивать на том, что каких-то их представителей не допускают до выборов, видимо, будут собираться незаконные протестные акции в поддержку так называемых кандидатов от ФБК или от «Умного голосования». Такая у них будет программа действий до сентября текущего года», — резюмировал Фельдман.

Обращение Навального и его команды к сочувствию россиян, таким образом, выглядит неслучайным — в фонде осознают особенности российского менталитета и пытаются их эксплуатировать. ФБК стремится радикализировать протест, апеллируя к чувствам людей, однако, как отмечают эксперты, россияне не спешат сопереживать оппозиционеру.