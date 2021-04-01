Манижу осудили за «афроамериканские танцы» и непонятную песню

Москва, 1 апреля. Скандал вокруг композиции «Русская женщина» певицы Манижи обрастает новыми деталями. Некоторые политики сомневаются в выборе исполнителя на Евровидение от России.

Сенатор Елена Афанасьева уверена, что многие россияне были удивлены, что страну на популярном песенном конкурсе будет представлять именно Манижа. Особой критике подвергается не только хит, но и внешность самой артистки. По мнению политика, «смысл в песне отсутствует, не понятно, что это за афроамериканские танцы».

Кроме политиков, о песне Манижи Сангин высказались и в Русской православной церкви. Участие в международном песенном конкурсе не должны принимать артисты, чьи номера вызывают возмущение у «сограждан женского пола», поскольку они «унижают женское достоинство». Таким мнением поделился заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Значительная часть российской женской общественности возмущена этим произведением. Мне приходилось слышать о негативной реакции как среди православной общественности, а именно ее женской части», — отметил представитель РПЦ в интервью РИА Новости.

В своих суждениях в православной церкви отталкиваются от позиции в Конституции, описывающей защиту национальных ценностей. Одна из них — ценность материнства, которая предполагает уважение к женщинам, сообщает 360.tv.

Свое недоумение по поводу выбора конкурсантки от России ранее высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Первый канал ответил на критику политика, согласившись предоставить все необходимые данные о проведении голосования.