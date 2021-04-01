Святослав Ещенко: Бог услышал меня, и я стал сочинять анекдоты

Юморист и актер Святослав Ещенко в свой 50-летний юбилей, совпадающий с Днем смеха, признался ФАН, что своим главным достижением последних десяти лет он считает способность сочинять анекдоты.

Известный артист разговорного жанра в эксклюзивном интервью выразил свое отношение к современным юмористическим шоу на YouTube и объяснил, чем отличается юмор сейчас и 20 лет назад.

«Я давно мечтал сочинять анекдоты»

— Святослав Игоревич, юбилей — это некий рубеж, время подведения итогов, переосмысления себя. Что вы считаете главными достижениями, главными успехами последних десяти лет?

— Для меня всегда ключевое событие — это новый прорыв в творчестве, когда я сочинил какой-то текст или песню. Ведь я пишу еще стихи и музыку — у меня в концерте присутствуют песни моего собственного сочинения. Их, правда, немного в юмористическом концерте, но их публика принимает даже лучше, чем юмор, потому что это кажется неожиданным.

А еще я давно мечтал сочинять анекдоты, это очень сложный жанр. Анекдоты гораздо труднее писать, чем стихи, потому что это короткое юмористическое произведение, оно должно быть законченным и емким. Я понимал, что это невозможно, потому что у анекдотов нет авторов. Есть разные версии, что чуть ли не инопланетяне их спускают, потому что непонятно, откуда они берутся — авторов ведь нет.

Даже за ерундовое произведение бьются авторы и спорят о том, кто именно его написал. А есть шикарные анекдоты, у которых нет автора, и непонятно, откуда они взялись. Вот я и думал, что человеку неподвластно сочинить анекдот. И что вы думаете? Бог услышал меня, и я стал сочинять их! Это, наверное, самое большое мое достижение последних десяти лет.

— Анекдоты у вас рождаются по наитию, или вы выискиваете наиболее злободневные темы, берете что-то из жизни?

— Получается и так, и так. Бывает, что анекдот прямо спускается свыше, а бывает, что приходит злободневная тема, и я думаю, как бы на нее пошутить. Причем эти анекдоты бывают у меня в качестве совсем коротких мыслей.

Вот, например, есть анекдот у меня:

«Два олигарха встречаются, и один другому говорит: «Я такой богатый, что могу купить всю Россию». А другой отвечает: «А я не продам».

Или другой анекдот:

«У гаишника берут интервью: — Скажите, как вы стали инспектором ГИБДД, это было ваше желание? — Нет, это просто наша семейная традиция, отец был рыбак, дед — охотник, а я что, хуже, что ли?»

Иногда анекдоты приходят вообще спонтанно. Например, жена моего друга не могла разобраться в телефоне и произнесла фразу: «Я что, блондинка? Ничего не понимаю». У меня тут же сходу родился анекдот:

«Блондинка приходит к хирургу и говорит: — Доктор, можете мне из мозга удалить лишние мысли? Хирург в шоке, он говорит: — Девушка, а с чего вы взяли, что они у вас лишние? — Да блин, не могу сделать селфи. Только навожу на себя телефон — он пишет: «Мало свободной памяти». Вот я и прошу лишние мысли из головы удалить».

Бывает, что анекдоты приходят не как ситуации, а как мысли. Например, сейчас тема Моргенштерна модная: его, мол, хотят побить спортсмены. Я подумал, что надо на эту тему тоже подумать, и у меня родилась мысль:

«Послушав Моргенштерна, Алексей Панин стыдливо покраснел».

«Я хотел стать военным»

— Как вы думаете, современный юмор отличается от того, что был 20 лет назад? Или есть преходящее, а есть — вечное?

— Да, совершенно верно: есть и вечное, и преходящее. Про тещу вечно шутят, а про Моргенштерна, я надеюсь, не долго будут шутить.

— Я заметила, что вы ведете свой канал на YouTube, выкладываете свои монологи. Смотрите ли вы шоу каких-нибудь молодых комиков? Насколько вам кажется интересным формат онлайн-шоу, не хотели бы сами попробовать что-то подобное?

— Вы знаете, я не очень мобилен в этом плане, чтобы самому быть блогером. Я все-таки привык, что каждый занимается своим делом: режиссер — ставит, автор — пишет, артист — выступает. Сейчас это все будто на кухне слеплено, сделано кустарным образом. Поэтому я такие тяп-ляпные шоу долго смотреть не могу, мой эстетический вкус их отторгает. Если бы, допустим, кто-то это организовал, я мог бы вести любое шоу — это не проблема, я же профессиональный артист и ведущий. Для меня это не сложно.

— Вы родились 1 апреля, в День смеха. Чувствовали ли вы какую-то предопределенность в своей судьбе? Думали ли вы в детстве или юности, что хотите связать свою жизнь с юмором?

— Меня направил папа, потому что из меня настолько все перло естественным образом — я с детства всех пародировал. Кого-то в комедии увижу — начинаю его голосом разговаривать. В 12 лет я пел песни голосом Владимира Высоцкого, хрипел по-настоящему. Все меня приглашали на дни рождения родственников, взрослые люди слушали, как я пою голосом Высоцкого, и восхищались. А я не мог понять, чем они восхищаются, потому что это для меня было настолько естественно, что я не понимал, что это творчество. Это было мое естество.

— То есть в целом можно сказать, что судьба сама вас направила в нужную сторону?

— Да. Я не думал, что это профессия. Полагал, что все это просто так, данные. Что касается профессии, я военным хотел стать. Я действительно собирался пойти в военное училище и стать военным, офицером. Но отец мне запретил.

— Не жалели о своем выборе?

— Нет, что вы — я как рыба в воде. У меня был вчера вечером успешный сольный концерт в Ярославле, можно сказать, что это начало моего юбилейного тура. Это прекрасный город, у меня был полный аншлаг в зале филармонии при существующих ограничениях с 50% заполняемости зала. Но я это работой даже не считаю, потому что это мое естество. Я вообще не устаю от выступлений.

«Артист не может умереть на сцене»

— 2020 год был сложным для всех артистов. Как вы восприняли смягчение ограничений?

— Эти ограничения были глупые и циничные. Все на уровне двойных стандартов: переполненные самолеты, поезда, люди друг другу дышат в лицо, а в концертных залах нельзя сидеть. В концертном зале ведь гораздо легче соблюсти санитарные нормы, все продезинфицировать, там высокие потолки.

Но из культурной сферы сделали козла отпущения. А она как раз была необходима, особенно юмор. Потому что, когда люди смеются — уходят все болезни. Смех реально лечит, и это доказано научным путем. Есть даже специальное йогическое дыхание, когда чередуются короткий вдох и длинный выдох. Йоги это практикуют, так как считается, что при таком дыхании болезни выходят из организма. Только во время смеха так можно дышать естественным путем. Когда человек смеется, неожиданный резкий, короткий вдох сменяется очень длинным выдохом. Чем смешнее, тем полезнее. Если человек с утра встает и смеется, он не будет никогда болеть.

— Как вы планируете отмечать юбилей?

— Я всегда в юморинах все отмечаю. На меня даже друзья обижаются, спрашивают, когда мы отметим вместе мой день рождения. Я отвечаю, что мы обязательно отпразднуем попозже, не обязательно ведь это именно первого числа делать. А потом я занят и второго, и третьего апреля, затем я отдыхаю. В итоге мне звонят числа шестого-седьмого и допытывают, когда же все-таки отметим день рождения. А я удивляюсь, ведь до него же теперь год целый.

— А что пожелаете себе?

— Себе? Творческих успехов, быть всегда в форме. Потому что, в отличие, наверное, от других профессий, артист должен быть всегда в форме. Для меня вообще дикость, когда некоторые рассказывают, что артист был уставший, больной. Мой педагог меня учил еще в институте, что актер не может быть больным и уставшим, он даже умереть не может на сцене. Он шутил, что артист должен доиграть спектакль, и только тогда пусть умирает.

Иногда говорят, что артист пьяным вышел на сцену — это совершенно неприемлемо. Как бы я ни устал, у меня есть определенные методики. За час до концерта я могу полностью восстановиться и нести космическую энергию исцеления через юмор в зал. Это реальная мини-миссия.

Вчера вечером, например, я два часа был на сцене, потом после концерта давал интервью местному ярославскому телеканалу, общался с молодыми, замечательными блогерами. Затем дал еще одно интервью по телефону — никакой усталости нет. Я, конечно, могу встать поздно, чтобы выспаться —имею на это право. Но следующий вечер я опять так же во всеоружии.

Святослав Ещенко родился 1 апреля 1971 года в Воронеже в семье музыканта и режиссера Игоря Петровича Ещенко. Еще в детстве будущий юморист начал копировать киноартистов. В 1988 году он поступил на актерский факультет Воронежского государственного института искусств. В период учебы в институте писал стихи и песни, выступал с юмористическими монологами, делал собственные постановки с однокурсниками.

Прорыв в артистической карьере Ещенко произошел после того, как драматург Матвей Грин познакомил его с Евгением Петросяном. По приглашению Петросяна Ещенко начал участвовать в программе «Смехопанорама». Во второй половине 1990-х годов Ещенко стал лауреатом международного конкурса сатиры и юмора имени Аркадия Райкина «Море смеха — 96» и Всероссийского конкурса артистов эстрады «Кубок юмора — 99». С 1998 года Ещенко проводит сольные юмористические вечера.

Ранее Святослав Ещенко рассказал о том, как познакомился со своей женой, с которой прожил в браке 20 лет.