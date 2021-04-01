«Голод убивает больше, чем вирус»: Болсонару призвал отменить ограничения из-за COVID-19

Бразилиа, 1 апреля. Президент Жаир Болсонару в очередной раз раскритиковал антиковидные ограничения, которые ввели губернаторы штатов Бразилии, и призвал всех «вернуться к работе». Глава государства заявил, что «оставаясь дома, проблему не решить», сообщает портал Nodal.

???????? #Brasil | Bolsonaro pide a gobernadores que eliminen la cuarentena y la oposición anuncia un nuevo pedido de impeachment https://t.co/p0Txy8XC0B — Nodal (@InfoNodal) March 31, 2021

Болсонару во время выступления во дворце Планалту заявил, что у Бразилии есть два врага, «вирус и безработица» и необходимо позволить людям работать, потому что «голод убивает больше, чем вирус».

«Я говорю губернаторам — пересмотрите свою политику и дайте людям возможность работать. Мы, госслужащие, сможем прожить, но есть 40 миллионов человек, которые зависят от возможности работать. Эти ограничения выглядят как осадное положение, но я не могу ничего сделать без разрешения Конгресса», — заявил Болсонару.

Президент подчеркнул, что в январе 2021 года уровень безработицы составил 14,2% — это на четыре миллиона человек больше, чем в этом же месяце в 2020 году.

Заявление Болсонару прозвучало на фоне рекордного уровня смертности из-за COVID-19 — 66,8 тыс. человек. Общее количество жертв пандемии на текущий момент составляет 321,5 тыс. человек. При этом слова президента противоречат требованиям недавно назначенного министра здравоохранения страны Марселу Кейроги, который ранее заявил, что необходимо соблюдать «социальное дистанцирование на Пасху».

66.868 despedidas: Brasil termina pior mês da pandemia com recorde de mortes em dois terços do país https://t.co/8cyU7oi5fD pic.twitter.com/36AygkFe1W — cintiatimbeta sdv (@Cintiathabeta) April 1, 2021

Президент против ограничений

Болсонару не впервые призывает отметить ограничения, вводимые из-за COVID-19. В апреле 2020 года он также высказывался против антиковидных мер, призывая бразильцев вернуться к работе. Тогда президент резко отозвался о мерах, предложенных министром здравоохранения Луисом Энрике Мандеттой, но добавил, что не будет его увольнять в разгар пандемии.

«Мы должны бороться с вирусом, да, но мы не можем позволить уничтожить рабочие места. Все люди в возрасте до 40 лет должны вернутся на работу», — сказал он тогда.

MUNDO| Bolsonaro critica a su ministro de Salud y pide a la población romper cuarentenas https://t.co/pIFUDxVVr6 pic.twitter.com/0t7KgodRxs — El Mostrador (@elmostrador) April 3, 2020

Одобрят ли Спутник V?

30 марта бразильская государственная компания União Química отчиталась, что завершила производство первой пилотной партии российской вакцины «Спутник V». Производители направили повторный запрос к регулятору Anvisa, который должен разрешить применение препарата в Бразилии, и ожидают ответа. Вакцина уже дважды получала отказ из-за «недостаточного количества данных об испытаниях». Позже стало известно, что США умышленно давили на Бразилию, чтобы она не разрешала использование российской вакцины «Спутник V».

«Лаборатории способны производить активные фармацевтические ингредиенты, достаточные для изготовления 8 млн доз вакцины в месяц. Тем не менее требуется авторизация Anvisa», — говорится в сообщении компании.

Кризис системы здравоохранения

В настоящее время многие штаты Бразилии переживают коллапс системы здравоохранения из-за стремительного распространения заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в стране регистрируется более 90 тыс. случаев заражения, в больницах не хватает аппаратов ИВЛ и кислорода. Страна является «лидером» по количеству зараженных в Латинской Америке — заболели 12 млн человек. Столь печальная статистика объясняется тем, что Болсонару долгое время отрицал опасность пандемии, называл ее «обычным гриппом» и критиковал вакцины.