Александр Васильев показал на «Модном приговоре» трендовый костюм, который стройнит

Москва, 1 апреля. Универсальный полосатый костюм представил известный историк моды Александр Васильев на подиуме программы «Модный приговор». Эксперт уверен, что такой наряд заметно стройнит.

Васильев неоднократно в эфире модного шоу советовал зрителям обращать внимание на линии одежды при выборе гардероба. Чем больше горизонтальных фигур, тем выше шанс визуально увеличить объемы. Поэтому обладателям пышного тела стоит обратить внимание на костюмы с вертикальными линиями.

На одного из героев нового выпуска «Модного приговора» эксперты надели полосатый костюм в трендовом чернильном оттенке. Васильев объяснил, что линии на одежде являются универсальным рисунком как для мужчин, так и для женщин.

«Полосатые костюмы идут всем: и мужчинам, и женщинам. Этот рисунок стар почти как мир. Полоски всегда стройнят, а тонкие светлые полоски на темном синем фоне — это классика мужских костюмов с начала ХХ века. Да, 100 лет прошло, а полосочка все еще не вышла из моды», — отметил историк моды.

В недавнем выпуске стилист и ведущая программы Эвелина Хромченко рассказала о популярности худи. Модный эксперт отметила, что в современном мире эта вещь перестала быть частью спортивного образа.