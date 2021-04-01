Банк России намерен ужесточить требования к брокерам

Москва, 1 апреля. Норматив достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг может появиться в России с 1 октября. Такую возможность рассматривает Банк России.

Пресс-служба регулятора уточнила, что с 1 октября 2021 года профессиональные дилеры и брокеры должны будут соблюдать норматив достаточности капитала и формировать резерв под кредитные требования. Соответствующий проект опубликован ЦБ для обсуждения с рынком.

Предполагается, что норматив будет установлен на полгода раньше, чем предполагалось, а переходный период сократится с трех до полутора лет. Таким образом, на первом этапе норматив составит 4%, а с апреля следующего года — 6%. С 1 октября 2022 года норматив будет составлять 8%, подчеркнули в ЦБ.

«Мы хотим создать нормативную среду, которая защищает клиента от реализации кредитных рисков на стороне брокера. Инвестиции сами по себе — рискованная деятельность, но риски финансовой устойчивости профучастников в условиях бурного роста рынка не должны ложиться на клиентов», — объяснил зампред Банка России Владимир Чистюхин, его слова приводит пресс-служба регулятора.

ЦБ добавил, что на сегодня требование по резервированию капитала существуют для банков, но не для брокеров. При этом последние, как и финансовые организации, могут использовать в своих интересах средства клиентов для выдачи займов и заключения сделок внебиржевого репо, в результате которых увеличивается кредитный риск брокера в отношении его контрагентов.

Регулятор ранее рекомендовал российским банкам продолжить программу реструктуризации займов граждан и бизнеса. ЦБ также сообщил о сокращении числа заявок на реструктуризацию кредитов.