Суд арестовал руководителей нижегородской транспортной полиции по делу о взятках

Нижний Новгород, 1 апреля. Пять начальников Нижегородского линейного управления МВД на транспорте арестованы на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Всех фигурантов подозревают в получении взяток. Каждый из них останется под стражей до 29 мая. Следствие установило, что предполагаемые злоумышленники в конце прошлого года получили взятки в размере более 1 млн рублей с премиями, предназначенными сотрудникам отдела полиции.

Преступление, по данным следствия, мог совершить начальник управления на транспорте, полковник полиции Алексей Епишин. Во взяточничестве также были задействованы четверо его подчиненных, которые занимают руководящие должности.

Экс-сотрудника тюменского управления Федеральной службы исполнения наказаний заподозрили во взяточничестве, сообщал сайт 360tv.ru. По версии правоохранителей, один из заключенных заплатил замначальника изолятора, чтобы тот помог ему получить запрещенные продукты.