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Давление ЕС не заставило Сербию присоединиться к новым санкциям против России

Давление ЕС не заставило Сербию присоединиться к новым санкциям против России

Белград, 1 апреля. Президент Сербии Александр Вучич не стал поддерживать последний пакет антироссийских санкций Евросоюза, несмотря на давление Брюсселя.

Со 2 марта, когда под санкции ЕС попали четыре гражданина России, Сербия находится под постоянным давлением. Брюссель требует от балканской республики присоединиться к санкциям.

Официальным лицам Сербии неоднократно предлагалось, чтобы Белград следовал политике Евросоюза. Однако Александр Вучич отказался от подобного требования ЕС.

Другие страны региона — Черногория, Северная Македония и Албания — поддержали санкции Брюсселя против РФ.

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