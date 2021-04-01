Пьяный новокузнечанин избил женщину в кафе после отказа познакомиться

Новокузнецк, 1 апреля. Правоохранители задержали местного жителя, который избил в общественном месте 32-летнюю женщину.

Инцидент произошел в одном из городских кафе. К посетительнице заведения подошел мужчина и начал приставать, пытаясь познакомиться. Уточняется, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, женщина отказала ему в знакомстве, что негативно повлияло на него. В результате оскорбленный выместил всю свою обиду на женщине и начал жестоко избивать ее.

На место происшествия оперативно прибыли росгвардейцы и задержали злоумышленника. Он был передан полиции. Саму пострадавшую госпитализировали. О ее состоянии и характере травм пока ничего не сообщается.

Петербуржец жестоко избил одного из посетителей кафе, сообщал сайт 360tv.ru. Его удалось задержать спустя несколько дней.