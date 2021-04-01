В Норвегии раскрыли причину высокой активности ВКС России у границ стран НАТО

Осло, 1 апреля. Полеты российских бомбардировщиков у границ европейских государств стали ответом России на размещение самолетов ВВС США в Норвегии.

Обозреватели норвежского издания Views and News from Norway считают, что Россия достаточно жестко отреагировала на военные провокации НАТО. Они напомнили, что недавно истребители ВВС Норвегии были подняты в воздух для сопровождения бомбардировщиков ВКС России, которые пролетели над Северным морем, Северной Атлантикой, Балтийским и Черным морями, передает «ПолитРоссия».

Эксперты полагают, что таким образом Россия ответила на недавнее размещение американских стратегических бомбардировщиков на территории Норвегии. СМИ раскрыли причину неожиданной реакции Москвы. Дело в том, что российские власти расценили это как явную провокацию.

«РФ годами жалуется на увеличивающееся присутствие американских войск и техники в Норвегии и других странах Европы», — пишет издание.

Произошедшее стало очередным подтверждением растущей напряженности в отношениях между Россией и НАТО.

Ранее сообщалось, что полеты бомбардировщиков и истребителей ВКС России у границ европейских государств вызвали бурную реакцию у экспертного сообщества. Самолеты НАТО 10 раз поднимались на перехват российских Ту-160 и Ту-142, передает RT.