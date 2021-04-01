Иммунолог Жемчугов оценил вероятность начала третьей волны COVID-19 в России

Москва, 1 апреля. Рисков начала третьей волны коронавирусной инфекции и повторения самоизоляции по сценарию прошлого года в России нет.

У населения уже выработался достаточный коллективный иммунитет. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, небольшой рост показателей заболеваемости COVID-19 — это всего лишь цифры. При этом необходимо узнать, сколько тестов на коронавирус уже сделано.

«Надо узнать, сколько сделано тестов, вдруг больше, чем раньше», — сказал Жемчугов в беседе с РИА Новости.

Согласно последним данным, в России зафиксировали 9169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом у 13,3% среди заболевших не наблюдалось никаких клинических проявлений болезни. 383 пациента с COVID-19 умерли, а 10 247 россиян смогли успешно вылечиться.