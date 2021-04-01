Суд отправил под домашний арест завотделением ПНД в Зеленодольске по делу о взрыве газа

Зеленодольск, 1 апреля. Дворец правосудия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для завотделением ПНД, сотрудники которого отказались принять предполагаемого виновника взрыва в жилом доме.

Фигурант уголовного дела о взрыве газа в доме будет находиться под домашним арестом на время проведения расследования, заявили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Дело с его участием возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности.

По данным следствия, незадолго до взрыва газа в доме в психоневрологическом диспансере отказались принять предполагаемого виновника инцидента — пожилого мужчину. Ранее он якобы заявлял о готовности подорвать квартиру в беседе со своей дочерью.

Дело о взрыве газа в зеленодольской многоэтажке взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщал ФАН. Он заявил о необходимости разобраться в ситуации, а также предложил изменить порядок лечения психбольных после инцидента в регионе.