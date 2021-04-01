Россияне определили самую смешную книгу

Москва, 1 апреля. Россияне признали самым смешным произведением книгу Ильфа и Петрова «Золотой теленок», об этом стало известно из исследования международного сервиса аудиокниг.

Сервис изучил реакции слушателей, которые они оставляли в конце каждого произведения. Исходя из данных, полученных с апреля 2020 года по март 2021 года, россияне считают самой смешной книгу «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

На втором месте в списке книг с хорошим юмором оказалась комедия Николая Гоголя «Ревизор», а на третьем — произведение Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Четвертое место россияне отдали рассказу Федора Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью», а пятерку лидеров смешных книг закрыл роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

Что касается современной прозы, то первые два места заняли произведения Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве» и «Тревожные люди». А третье место осталось за романом «Скотный двор» Джорджа Оруэлла.

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