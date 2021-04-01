В Италии объяснили, почему военный союз Белоруссии с Россией станет проблемой НАТО

Рим, 1 апреля. Постепенное развитие военных российско-белорусских отношений может обернуться для Североатлантического альянса неприятностями, полагают авторы итальянского издания InsideOver.

В последнее время сотрудничество Белоруссии и России постепенно набирает обороты. Одним из примеров могут служить намерения двух стран развивать военное партнерство, отметили обозреватели InsideOver, передает «ПолитРоссия».

Подписание такого договора является чрезвычайно важным, поскольку это значительный шаг в отношениях Белоруссии и России. Программой данного партнерства предусматривается охват различного рода задач, в том числе подготовка кадров и мониторинг ситуации в белорусском воздушном пространстве.

Действия Европейского союза и США подтолкнули Минск к такому сближению с Москвой. Поэтому неудивительно, что данное сотрудничество может обернуться для Запада малоприятными последствиями или даже проблемами.

«Белоруссия идеально вклинивается между Прибалтикой, Польшей и Украиной. Следовательно, она может стать непреодолимым барьером и неустранимым препятствием для планов по расширению триады EC – НАТО – США», — отметили обозреватели итальянского издания.

Ранее Генштаб ВС РФ раскрыл основную цель совместных с Белоруссией учений «Запад-2021».