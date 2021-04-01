Эвелина Хромченко рассказала о трендовых головных уборах весны и лета

Москва, 1 апреля. Необычный головной убор, который подойдет не только мужчинам, но и женщинам, станет трендом лета 2021 года. О нем в эфире шоу «Модный приговор» рассказала Эвелина Хромченко.

Трендом сезона весна–лето нынешнего года Хромченко назвала необычную бейсболку, которая отличается от своего прообраза уменьшенными размерами. Именно такая модель, по словам Хромченко, будет актуальной в нынешнем сезоне.

«Именно такая мелкая, я бы сказала, жокейская форма бейсболки очень и очень актуальна нынешним летом. Если вы задумались о каком-то демократичном головном уборе — то это как раз он», — резюмировала стилист.

Ранее Хромченко сообщила, что в 2021 году на пик актуальности будет зеленый цвет в одежде. В особенности это касается таких оттенков, как «груша», «нежная липа» и «нежная мята».

Также Хромченко рассказала, как быстро научиться красивой походке. По ее словам, поможет в этом дорогая юбка чуть ниже колена, пишет "Вечерняя Москва".