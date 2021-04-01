Франция назвала геополитической ошибкой отношение Евросоюза к России

Париж, 1 апреля. Отношение Евросоюза (ЕС) к Российской Федерации, а также введенные против государства санкции являются исторической и геополитической ошибкой.

Об этом заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее словам, отношения с российской стороной важны и необходимы.

«Лидеры ЕС не уловили смысл потрясений истории, они все еще застыли в холодной войне со взглядами, обращенными исключительно к Соединенным Штатам и их вооруженному крылу — НАТО», — заявила Ле Пен.

Кроме того, она отметила, что никто не может игнорировать роль России в международном порядке, поскольку страна «занимает важное место и остается ведущим голосом в многополярном мире».

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель вероятный экспорт российский вакцины «Спутник V» в Евросоюз.