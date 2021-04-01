Братислава, 1 апреля. Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новый состав правительства республики, которое возглавил премьер-министр Эдуард Хегер.

Церемония назначения прошла в президентском дворце в Братиславе и транслировалась словацкими телеканалами. Обращаясь к кабмину, Чапутова выразила свои пожелания и напомнила об ошибках предыдущего правительства.

«Желаю вам успешной и плодотворной работы на благо словацкого народа. Надеюсь, что при этом вы учтете ошибки предыдущего кабинета», — сказала словацкий лидер.

Ранее бывший премьер Словакии Ян Чарногурский заявил, что позиции России на международной арене усилились за счет присоединения к ней Крымского полуострова.