Эксперт рассказал, как по внешности распознать маньяка-насильника

Москва, 1 апреля. Внешность не позволяет с точностью определить, действительно ли человек может совершить преступление, однако, по словам профессора Бориса Хигира, можно сделать некоторые выводы.

Эксперт по физиогномике в беседе с ridus.ru отметил, что исследует типовые черты лица злоумышленников на основе статистических данных пяти тысяч россиян. По его словам, существует два типа внешности у преступников: положительный, как, например, у Виктора Мохова, и отрицательный.

Последнему типу характерны деформированные черты: перебитый нос, рассеченные брови, прижатые уши, большая челюсть, небольшие руки. По словам Хигира, это ключевые особенности маньяков, которые насилуют женщин.

«Пальцы у них сильные, как у штангистов, чтобы они могли душить свою жертву. Они могут нападать сзади, душить, а потом использовать. Они живых людей боятся, живой человек может кричать, и он попадется», — пояснил специалист.

При этом педофилы зачастую имеют располагающую внешность. По его словам, в таких людях очень развит внутренний ген агрессии. В случае его нарушения у человека возникает желание принуждать к близости несовершеннолетних.

«У них очень нормальный взгляд. Они коренастые, крепкого телосложения. Их очень трудно распознать, они очень закрытые люди», — подчеркнул Хигир.

Родоначальником идеи о взаимосвязи внешности и способности человека совершать тяжкие преступления стал итальянский психиатр Чезаре Ламброзо. Однако его идеи регулярно подвергались критике в научных кругах.