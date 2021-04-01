Hyundai презентовал изображения нового пикапа для североамериканского рынка

Фаунтин-Вэлли, Калифорния, 1 апреля. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai поделилась с общественностью снимками нового пикапа Santa Cruz.

Примечательно, что впервые концепт Santa Cruz презентовали еще в 2015 году. Новые фото были продемонстрированы представителями компании 31 марта 2021 года.

Тизерные изображения пикапа от Hyundai сопровождаются информацией о том, что Santa Cruz будет представлен 15 апреля. Автоэксперты полагают, что дизайн новой модели будет тесно связан с последней версией Tucson.

Компания Hyundai не раскрывает особенностей технических характеристик модели, однако автопроизводитель из Южной Кореи обещает «разрушить сегмент внедорожников и пикапов» и создать абсолютно новую категорию авто. Известно, что над дизайном новинки работали в отделении Hyundai в Северной Америке. Предполагается, что Santa Cruz будет производиться в США на заводах в Алабаме.

Недавно стало известно о совместной работе японских автомобильных компаний Subaru и Toyota над новым автомобилем. Представители концернов заявляют, что их сотрудничество станет новой вехой в истории кооперации автомобильных брендов.