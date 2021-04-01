МИД РФ 1 апреля опубликовал пародию на известный в Сети мем с котами

Москва, 1 апреля. Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации разместило в своем Telegram-канале пародию на популярный в Сети мем с котами «Наташа, мы все уронили».

Сотрудники ведомства добавили на видеоролик пингвинов вместо котов, которые обращаются к Сереже, а не Наташе. Герои мема жалуются, что «$коты все уронили».

«Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем», — пошутили сотрудники МИД России.

Помимо этого, в подписи к публикации сказано: «1 апреля никому не верь. Российскому МИД — можно!». Также в шутке отмечается: «Без претензий на интеллектуальную собственность».

Ранее представители российского внешнеполитического ведомства заявили, что выражают сожаление по поводу высылки дипломатов РФ из Италии, об ответных шагах будет объявлено отдельно.