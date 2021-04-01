Пропавших 17-летнюю девушку и ее возлюбленного десятый день ищут на Урале

Екатеринбург, 1 апреля. Поиски 17-летней студентки продолжаются в Екатеринбурге. Она и ее молодой человек не выходят на связь уже более недели.

Заявление о пропаже девочки поступило в правоохранительные органы 24 марта. Сообщили, что 17-летняя девушка, родом из поселка Полевского Свердловской области, не появлялась уже вторые сутки. Кроме того, связи нет с ее 23-летним возлюбленным.

Волонтеры и полиция просят обращаться с любой информацией о местонахождении молодых людей, а неравнодушных помочь в поисках. Особые приметы девушки — рыжие волосы, худощавое телосложение, карие глаза и рост около 170 сантиметров. Одета пропавшая была в темно-синюю куртку, синие джинсы, розовую шапку и черные ботинки.

В Москве пропал известный математик и автор пособий по алгебре Юрий Дудницын, сообщал сайт 360tv.ru. Коллеги занимаются его поисками.