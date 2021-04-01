ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

Тверь, 1 апреля. Сотрудники силовых структур предотвратили теракт в Тверской области, сообщили в ЦОС ФСБ.

Уроженец Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, готовился заложить взрывное устройство на объект топливно-энергетического комплекса. При задержании он оказал сопротивление и начал стрелять, в результате чего был нейтрализован ответным огнем.

В ходе спецоперации никто из сотрудников органов безопасности и гражданского населения не пострадал. В квартире террориста нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ и компоненты для его изготовления.

В Белоруссии правоохранители предотвратили сразу два теракта, который готовил 35-летний местный житель. Он изготовил две бомбы и положил одну из них в урну около детской площадки.

1 Организация запрещена на территории РФ.