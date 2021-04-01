Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с порталом СвойКировский.рф

Москва, 1 апреля. Портал СвойКировский.рф и Медиагруппа «Патриот» достигли договоренностей касательно информационного сотрудничества. Об этом сообщил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Интернет-ресурс СвойКировский.рф ежедневно освещает происходящие в Кирове и Кировской области события. В рамках сотрудничества с Медиагруппой «Патриот» будет происходить взаимное цитирование материалов изданий и оказываться поддержка различным мероприятиям и акциям.

«Медиагруппа «Патриот» предоставляет свои информационные площадки лучшим региональным СМИ и нацелена на оперативное и эффективное взаимодействие с ведущими журналистами со всей России. С удовольствием представляю нашего нового партнера — портал СвойКировский.рф», — объявил Столярчук.

Главный редактор портала СвойКировский.рф Александр Рублевский выразил радость по поводу заключенного сотрудничества. По его словам, это станет уникальной возможной поделиться опытом между изданиями.

Медиагруппа «Патриот» ранее объявила о начале сотрудничества с Центральной профсоюзной газетой «Солидарность». Интернет-ресурс рассказывает о социально-общественной жизни в России.