Рамзан Кадыров стал претендентом на Нобелевскую премию мира

Грозный, 1 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров может получить Нобелевскую премию мира. Об этом рассказал президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник.

Информация о возможном представлении Кадырова к награждению появилась в Сети в ночь на 1 апреля. Тютюнник выразил мнение, что инициатива о выдвижении главы Чеченской Республики могла исходить от представителей Норвегии.

Присуждение Нобелевской премии мира является ежегодным событием, которое проходит в Осло с 1901 года. Кадырова могут наградить за «выдающийся вклад в поддержание стабильной ситуации в исторически сложном крае в течение последних 15 лет».

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес также стал претендентом на Нобелевскую премию мира.