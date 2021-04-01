Вера Брежнева показала преобразившуюся экс-супругу Александра Цекало

Дубай, 1 апреля. Известная певица Вера Брежнева решила отвлечься от городской суеты на отдыхе в Арабских Эмиратах. Компанию звезде составила бывшая жена Александра Цекало Виктория Галушка.

Эффектная блондинка Виктория Галушка приобрела известность после свадьбы с продюсером Александром Цекало в 2008 году. Супруги прожили вместе около десяти лет, после чего приняли решение развестись.

С тех пор Галушка редко появлялась на светских мероприятиях и почти не вела соцсети. Как выяснилось, бывшая жена Цекало сильно преобразилась за последние три года — из среднестатистической домохозяйки Галушка превратилась в настоящую модель, чью привлекательность можно оценить на снимке, размещенном Брежневой в разделе Stories ее Instagram-аккаунта.

Галушка запечатлена на опубликованной фотографии в платье на тонких бретельках со смелым декольте. Стоит отметить, что раньше она не позволяла себе подобные наряды — мешал лишний вес, который Галушка маскировала под нарядами оверсайз.

Нынешняя супруга Цекало, художница Дарина Эрвин, 29 марта поздравила мужа с юбилеем — продюсеру исполнилось 60 лет. Эрвин вместо подарка преподнесла любимому шоколадный кекс со свечой.