Как Скабееву, Соловьева и Проценко используют мошенники для рекламы фуфломицинов

В этой мыльной опере меняются только имена главных героев, названия СМИ и наименования пустышек, которые известные люди, сами того не подозревая, активно рекламируют. А тянется история как минимум лет пять, обрастая только новыми именами известных людей и неизвестных пустышек.

В марте в Рунете вновь всплыла история о том, как подлые чиновники от фармацевтики и коварные чиновники от здравоохранения утаивают от россиян панацеи, перепродают их за бешеные деньги за границу, в то время как миллионы пенсионеров могли бы навсегда избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи-убийцы и чиновники-воры

Заход кондовый, но берущий за души ошалевших от изоляции пенсионеров:

«Пенсионеры — отработанный материал, пусть мрут, их не жалко. Если не давление с сердцем, так что-то еще их убьет. Нет смысла тратить деньги на стариков!» © Зам. гл. фармацевта России», — с такого тезиса якобы заместителя главного фармацевта России Кристины Сомовой начинается якобы передача «60 минут» с Ольгой Скабеевой в главной роли (вариант — «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым).

Дальше все по отработанному годами сценарию. Липовая Ольга Скабеева якобы проводит свое журналистское расследование, якобы приглашает в студию спикеров, среди которых называют главу департамента фармацевтики России Кирилла Уткина, представителя аптечной сети «Фармасток» Сергея Давыдова и руководителя медицинского комплекса «Новомосковский» Дениса Проценко.

Бьющий под дых пенсионера заход второй, где от имени известных персонажей раздаются вот такие речи:

«Ольга Скабеева. Как такой человек может работать в государственных структурах? За чей счет она купила себе роскошный особняк и регулярно летает отдыхать на дорогие курорты? Почему такие люди распоряжаются судьбой уникального российского препарата от НИИ Клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова, который лечит сердце и давление, предотвращая смерть? И который должны выдавать БЕСПЛАТНО, несмотря на цену в 17 тысяч рублей».

Дальше, естественно, начинается «расследование», причем — надо отдать должное авторам — стилистика передачи «60 секунд» сохранена, не говоря уже о реальных скриншотах эфиров — правда, совсем других, на другие темы.

Чтобы читатель не потерял мысль, периодически всплывают слова-приманки и фразы-маячки: «бесплатно — а чиновники продают за 110 тысяч», «к врачам ходить бесполезно — а препарат поможет», «за границей платить готовы — а нашим наплевать».

В качестве эксперта якобы приглашается любимое телезрителями почти наравне со Скабеевой «лицо пандемии», как обозначила его газета «Коммерсантъ», — врач Коммунарки Денис Проценко. Здесь он фигурирует как «руководитель медкомплекса «Новомосковский». Вымышленный Денис Проценко, как и положено, дозирует страшные факты о смертях и сердечно-сосудистых патологиях, а затем раскрывает суть действия препарата. Для достоверности используются новые слова-трекеры: «холестерин, жировые наслоения, пробки из тромбов, ишемическая артерия, процесс регенерации сердечной мышцы».

Заметим, что три четверти всего текста посвящено именно Денису Проценко — ему россияне верят, он известный доктор, реаниматолог, и если он говорит, что «если учитывать методы лечения пациентов, которые использует большинство врачей и препараты, которые им выписываются, то вероятность смерти — все 100%», значит, ты точно помрешь, не купив чудо-препарат, подло увезенный чиновниками за границу.

«Существуют варианты эффективного лечения? Можно рассчитывать на помощь врачей в России?» — в отчаянии как бы спрашивает Ольга Скабеева.

Подложный Денис Проценко идет до конца — и плевать ему на пост главного в «Медкомплексе «Новомосковский». Он честно говорит, что «масса врачей сидит, по сути, на зарплате от фармацевтических компаний. При этом многие из них даже не в курсе, что помогают пациенту отправиться на тот свет, когда выписывают те или иные лекарства. Они не представляют себе, насколько они опасны».

Чечня нам поможет

Расследование продолжается. В студии якобы представитель аптечной сети «Фармасток» Сергей Давыдов с типичным оскалом капитализма. Потому что фармацевты отказались распространять чудо-препарат, не хотят «социализма», а хотят, понятное дело, прибыли.

Фальшивый Сергей Давыдов: «Они предлагали не бизнес-партнерство, а какой-то социализм. Продавать препарат с максимальной наценкой в 10%, по фиксированной стоимости. Да еще и хотели постепенно снижать на него закупочную стоимость за счет привлечения медицинских фондов или госфинансирования. Куда это годится? Извиняюсь, конечно, но у нас частный бизнес. И если предложение коммерчески невыгодное, то мы имеем полное право его отклонить».

Дальше перепалка бездушного фармацевта с реаниматологом, после чего выясняется, что из-за чиновничьих неурядиц панацею от сердца и давления ни получить в больнице и поликлинике, ни купить в аптеке нельзя, зато можно заказать через интернет напрямую с завода. Правда, с оговоркой: «Кроме некоторых регионов, которые очень злоупотребляли спекуляциями». Пока, по их словам, у нас такой регион один — Чеченская Республика. Потому что чеченцы оказались хуже самых злостных чиновников. Они «заказывали препарат на пожилых людей, пользуясь пенсионными льготами. А потом просто перепродавали препарат в другие регионы. В Москве, например, они продавали его за 42 000 рублей за 7 недельный курс!».

В общем, в итоге выясняется, что панацею можно приобрести только через интернет, причем делать это надо прямо сейчас — иначе придут чеченцы и все отнимут.

А вот дальше то, за что надо сажать, а еще лучше — кормить пожизненно изобретателей этой мути этим самым «Фриокардом».

Название фуфломицина сути не меняет — точно по такой же схеме полгода назад, в июле 2020 года, «главный фармацевт» Кристина Сомова скрыла от россиян еще одно чудо — препарат «Артериале», а еще раньше — аналогичное спасение для гипертоников под названием «Артериол», еще раньше — «Гипертен», «Кардиталь», «Неокард», «Фриокард», CardiOK, «Кардиософт» и CardioWell.

Правда, мошенники тогда своей аудиторией избрали Казахстан, а для пущего доверия к ней переименовали Кристину в Канипу Оспанову, и стала она главным фармацевтом, соответственно, Казахстана. Во всем остальном схема идентична. Аналогичная Сомова (Соменко) появлялась и на Украине, речь шла, конечно же, о гривнах. В версии для Узбекистана в роли Скабеевой появлялся Владимир Соловьев, а роль Кристины Сомовой исполняла Сомагулова.

«Представляете, они реально хотят препарат, стоящий 100 тысяч тенге, отдавать бесплатно! У нас его весь мир готов покупать за любые деньги, хоть за 500 тысяч одну упаковку. Никто не хочет умереть от инсульта или инфаркта. А они собираются отдавать бесплатно. И кому? Долбаным нищебродам, которые бесполезны. Работяги, которые никогда не создадут ничего полезного. А еще пенсионерам. Зачем? Они отработанный материал. Пусть мрут себе. Не давление с сердцем, так еще что-то их убьет».

Закажите обратный звонок… в США

Понятное дело: никакой Кристины Сомовой (Канипы Оспановой и пр.), как и ее должности зама главного фармацевта, не существует. Зато существуют реальные журналисты, врачи и фармацевты, имена и образы которых используют мошенники для привлечения внимания.

И вот уже мой 81-летний папа (кстати, врач, но очень плохо разбирающийся в интернет-ловушках, зато отлично клюющий на подобные образы и слова-трекеры) бежит ко мне с криками: «Давай скорее переведем деньги и купим это чудо!»

Денег на фуфломицин мне жалко, поэтому мы провели собственное расследование и выяснили, что тот же «Фриокард» действительно рекламируется на нескольких сайтах.

Например, площадка https://zakazat.pro/ его активно рекламирует, но при попытке узнать стоимость следует прямой перевод на официальный сайт завода-изготовителя https://ljfcrpgo.remedythebest.com/ .

Интересен и состав пустышки. Так, на одном сайте указаны коэнзим Q10, рябина плюс аквилегия, киноа плюс лиственница, а также боярышник плюс мелисса (все именно так, с плюсом). А на другом сайте — https://spb.tiu.ru/ — решили и вовсе не заморачиваться с травками, а просто написали, что в составе порошок весом 5 г, упаковка — картонная коробка, в коробке восемь штук. Зато указана цена — 147 рублей, а также якобы производитель — некое «Сашера-Мед». Однако «Сашера-мед» при попытке туда зайти оказывается очередной торговой интернет-площадкой со всякими окаменевшими соплями горного зайца для повышения потенции. Кстати, там же еще пару лет назад продавали все вышеобозначенные аналоги последнего фуфломицина.

Поиск в государственных реестрах сертификации товара не дал результата — его нет ни в лекарственных препаратах, ни даже в БАДах. Изображения декларации этого продукта в рекламе — подделка либо относятся к другим препаратам. Реальных отзывов (даже отрицательных) о препарате найти не удалось — только поддельные восторженные, опубликованные исключительно на сайтах продавцов.

Связаться с продавцом можно только в одном случае — сделать заказ, а значит, предоставив свои личные данные, включая телефон.

Но нам удалось пробить адрес сайта. Выяснилось, что он существует уже 523 дня. Месторасположение IP: Соединенные Штаты Америки, Сан-Франциско.

Не лучше экстремистов

Истории подобных разводов для пенсионеров и просто доверчивых граждан существуют очень давно. Несколько лет назад фальшивый сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации рекламировал какой-то препарат для лечения глаз от имени главного внештатного специалиста-офтальмолога комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профессора Юрия Астахова. Надо отдать должное главному петербургскому офтальмологу: он обратился в прокуратуру с требованием наказать создателей рекламы и сайта.

«На мой взгляд, это преступление. Для рекламы препарата, созданного неизвестно кем и неизвестно где, использовано мое имя, таким образом обманываются пациенты, которые мне доверяют… Хорошо, если это препарат «ни от чего» и он не нанесет организму вред. А если он содержит вещества, которые человеку противопоказаны, кто будет отвечать за его применение с нежелательными последствиями? В период приема никому не известной субстанции человек не принимает адекватного лечения, которое назначается врачом, и может потерять драгоценное время», — заявил доктор.

В начале 2016 года известнейший детский хирург Леонид Рошаль (правда, почему-то вдруг ставший «главным кардиологом») якобы начал рекламировать супербраслет от инфаркта. Мошенники использовали также имя известного иркутского онколога Виктории Дворниченко для того, чтобы рекламировать средство от кишечных паразитов. Возмущенная доктор обратилась за помощью в Антимонопольную службу и прокуратуру.

Под раздачу жуликов попал даже всемогущий теледоктор Александр Мясников, рекламировавший «по методу Скабеевой», то есть с поддельного сайта, какой-то «монастырский чай», а затем и вовсе браслеты Бьянши.

Причем, по словам врача, подделка была так мастерски смонтирована, что он и сам был поражен:

«Там якобы идет фрагмент моей передачи «О самом главном», где я стою в своем обычном виде, рядом стоят реальные доктора, которые участвовали в передаче, стоят реальные пациенты, которых я помню. Однако таблички за мной совсем другие, текст, который я говорю, совсем другой. То есть это прямой подлог», — рассказывает Александр Мясников.

На официальном сайте передачи «О самом главном» опубликовали даже обращение к зрителям.

«От имени врачей могут продавать все что угодно. Верить никому нельзя. Мошенники безнаказанно все это делают. Неизвестно, что в том монастырском чае, если люди пошли на обман и использовали фото известного человека и его имя. Телефоны врачей разрываются, люди верят всему, что они видят. Не стоит верить во все, что вам говорят, это унизительно, не позволяйте собой так манипулировать. Включите мозг. Все хронические болезни требуют постоянного и неопределенно длительного лечения».

Но самое печальное, что бороться с интернет-мошенниками никто толком не хочет.

«Куда я только не обращался! В прокуратуре мне прямо сказали: «У нас с экстремистскими сайтами не успевают бороться, а ты хочешь, чтобы мы этим занимались», — жаловался доктор Мясников на сайте VADMECUM.

Домены таких сайтов обычно уходят на Украину, в США, страны Прибалтики, и реально с ними бороться сложно. Но ни за что не поверим, что невозможно. Поэтому просим считать этот материал официальным обращением в Роскомнадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру и органы МВД. А то страшно подумать, кого еще могут избрать жулики в качестве образов для рекламы опасных фуфломицинов.