Москва, 1 апреля. Нынешние польские политики говорят, как «газетные агитаторы столетней давности», к такому выводу пришел политолог и колумнист Армен Гаспарян.

По его словам, Россия давно покаялась за отдельные сюжеты ХХ века, того же ждала от Варшавы, но власти Польши продолжают считать себя жертвами коммунистического режима. Москве есть о чем припомнить Варшаве, что властям страны не понравится, говорит Гаспарян.

Политолог напомнил о словах президента РФ Владимира Путина на открытии выставки «Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор», где глава государства заявил, что без вдумчивого изучения невозможно понять и осмыслить во всей их полноте ключевые исторические события, в том числе и те, которые привели ко Второй мировой войне.

«Экспонаты, эти молчаливые свидетели эпохи, наглядно демонстрируют, кто стремился в те годы (как, впрочем, и сейчас) к урегулированию многочисленных сложных вопросов. Кто хотел установления цивилизованных отношений. И кто потом торпедировал переговорный процесс, надеясь на скорую новую войну», — цитирует Гаспаряна РИА Новости.

Эксперт напомнил, что Польша, согласно Рижскому договору, обязывалась не поддерживать и не плодить антисоветские организации на своей территории, но если вспомнить события в Белоруссии в 2020 году, то становится ясно, что это не так.

«Иной раз складывается впечатление, что устами их нынешних политиков говорят газетные агитаторы столетней давности. Вполне узнаваемая риторика», — заключает Гаспарян.

Ранее Гаспарян заявил, что объявление голодовки блогером Алексеем Навальным является частью стандартной технологии оппозиционеров по привлечению внимания СМИ.