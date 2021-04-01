Иеромонах Фотий обвинил Манижу в желании «прогнуться» перед Европой

Москва, 1 апреля. Скандал вокруг конкурсной песни певицы Манижи для Евровидения набирает обороты: с критикой в адрес исполнительницы выступил победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий.

Песня Russian Woman, с которой певица Манижа будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, искажает образ русской женщины, объяснил свою позицию иеромонах.

Фотий добавил, что композиция, с которой Манижа прошла отборочный конкурс на Евровидение, является ничем иным, как «прогибом» России перед Европой. И этот прогиб «засчитан не будет», добавил он.

Скандал вокруг песни Манижи привлек внимание не только представителей творческих кругов, но и политических деятелей. Так, накануне песню «Русская женщина» раскритиковала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Вскоре поступил ответ сенатору от Первого канала.