Дать пинка, обсыпать мукой, назвать рыбой: как в разных странах отмечают День смеха

1 апреля во многих странах отмечают День смеха, или День дураков (April Fools' Day). Веселый праздник не внесен в официальные календари важных дат, но его по праву можно считать международным, ведь подшучивать над друзьями и по-доброму разыгрывать близких любят на всей планете.

Традиции проведения шуточного дня при этом разнятся от стране к стране. Как в разных уголках Земли проводят этот необычный день — в материале ФАН.

Россия

Для жителей Древней Руси приход весны имел символическое значение: тепло и свет вытесняли зимний холод, побеждали старость и смерть. Неудивительно, что в это время люди благодарили землю и славили старых богов. А заодно будили от долгой спячки домового, хранителя очага. Чтобы его спросонья задобрить, славяне дурачились, рассказывали небылицы и подносили помощнику разные угощения. Своим более современным видом праздник обязан императору Петру I, который подсмотрел его в Европе. И первый апрельский розыгрыш случился уже в 1703 году, когда по Петербургу разнеслась новость о представлении приезжих артистов. К изумлению публики вместо спектакля на сцене появился большой плакат с надписью «Первое апреля». Впоследствии традиция проведения шуточного дня не исчезла, однако в советское время День смеха стал считаться молодежным праздником, ведь преимущественно его отмечали дети и студенты.

Англия

С 1 апреля здесь все строго: шутить друг над другом можно только с полуночи до полудня. Все розыгрыши и шутки, отпущенные после, могут посчитать оскорблением, к тому же они способны принести неудачу. Тех, кого удалось разыграть, называют «апрельскими дураками», однако в разных районах страны для одураченного есть свои прозвища. Практически все они берут свое происхождение с фестиваля «Пир дураков», который отмечали еще в средние века. На нем мужчины переодевались в женщин, играли в азартные игры и дурачились.

Шотландия

Здесь праздник называют Днем кукушки (April Gowk Day) и веселятся целых два дня. Однако второй день называется уже иначе — День хвоста, или Хвостатый день. Специфика в том, что все шутки и розыгрыши в этот день посвящены исключительно части тела ниже поясницы. Здесь юмористическая фантазия шотландцев не знает границ, а обманутого бедолагу потом еще вест год называют «разиней». Есть и другая интересная традиция: по городу в этот день развешивают плакаты с призывом дать пинка кому-то из знакомых.

Германия

Немцы считают, что родившийся 1 апреля обречен на пожизненные неудачи и будет несчастен. В целом этот день считается несчастливым: многие люди предпочитают не браться за важные дела и работу, ведь все будет валиться из рук. При этом дети и взрослые все равно дурачатся и шутят друг над другом, прося исполнить несуразные поручения.

Португалия

За день до 1 апреля с прилавков португальских магазинов исчезает мука. Дело в том, что именно ей принято обсыпать друг друга, и чем больше людей будет обсыпано, тем лучше. А вот стряхивать с себя муку не стоит — это считается дурной приметой.

Финляндия

Жители северной страны в День смеха с щедростью раздают друзьям и знакомым несуразные поручения. Нелепости связаны с давним деревенским обычаем занимать так детей, которые мешали выполнять весенние земельные работы. Например, малышей просили взять у соседей стеклянные ножницы, и взрослые, оценив юмор, «подхватывали» шутку и продолжали цепочку. Так детвора была надолго занята «делом».

Франция и Италия

Жители этих стран по-доброму называют тех, кто поверил в шутку или розыгрыш, «апрельской рыбой». Соответственно, и День смеха называется Днем апрельской рыбы. Аналогия вполне закономерна: попавшийся на розыгрыш человек похож на молодую апрельскую рыбу, которая легко попадается на крючок рыболова. Одна из безобидных и распространенных традиций в этот день — наклеить на спину знакомого бумажную рыбку, да только так, чтобы он не заметил.

США

Популярности праздника в Америке во многом способствовали журналисты. Известно, что 1 апреля 1835 года одна из нью-йоркских газет опубликовала заметку о том, что ученые изобрели телескоп, в который можно увидеть жителей Луны. Многие американцы, конечно, поверили сообщению. Сегодня журналисты также могут пошутить над соотечественниками, например, объявить список самых глупых людей, куда нередко попадают знаменитости. При этом нужно обязательно предупредить о том, что информация шуточная. Но большинство американцев празднует этот день незатейливо, отпуская друг другу безобидные шутки и вовлекая в забавные розыгрыши.

Некоторые традиции проведения самого веселого дня в году могут удивить, но общим для всех жителей планеты остается одно — как бы вы ни подшучивали над знакомыми или близкими, делать это стоит по-доброму, никого не обижая всерьез.

Ранее ФАН рассказывал рассказывал историю праздника и подсказал несколько идей для розыгрышей.