Володин назвал состояние Грузии «глубоким кризисом»

Москва, 1 апреля. События в Грузии вокруг поездки российского журналиста Владимира Познера демонстрируют глубокий кризис в стране. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик прокомментировал беспорядки, которые произошли в Тбилиси. Именно там отпраздновал свой день рождения известный российский телеведущий Познер. Однако в поездке ему помешали провокаторы, а полиция взяла журналиста под защиту. По словам Володина, радикализм во многом определяет внутреннюю политику Грузии.

«Это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему», — написал председатель Госдумы в Telegram-канале.

Володин напомнил о проведении Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Аналогичное происходило в отношении ее главы Сергея Гаврилова. Происходящее разрушает Грузию и в преддверии туристического сезона демонстрирует небезопасность страны для россиян, резюмировал Володин.

Политик накануне заявил, что Госдума намерена обсудить с Минздравом, Ростуризмом и Роспотребнадзором меры по защите граждан во время заграничных поездок.