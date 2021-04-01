Владимир Познер назвал причины развода с первой женой

Москва, 1 апреля. Первый раз журналист Владимир Познер женился на филологе Валентине Чемберджи. Их брак продлился недолго, о причинах разрыва ведущий рассказал в программе «Судьба человека».

Спустя много лет 87-летний Познер признает, что разрыв произошел исключительно по его вине. В отношения Познер вступил еще совсем юным, он совершенно не был готов к серьезному браку и совместному быту.

«Свою первую жену Валентину я встретил летом на Николиной горе под Москвой. Это было в 1957 году. Был фестиваль молодежи и студентов в Москве. Мы влюбились друг в друга и в 1958 году поженились. Она училась на филологическом факультете. Изучала Древнюю Грецию и Рим», — вспоминает журналист.

При знакомстве он уже понимал, что если женится на Чемберджи, то вскоре у них появятся дети. Так и случилось, в 1960 году у пары родилась дочь Екатерина. Познер впервые стал отцом в 26 лет. Расстались они, когда ребенку было шесть лет.

«Я, признаюсь, рано женился. И мужчина, и женщина должны приобрести некий опыт жизни, прежде чем соединяться. Я был довольно невинным молодым человеком для своего возраста. Это сыграло свою роль. Я сделал некие ошибки, из-за которых мы и расстались. В этом виноват я», — признался ведущий в интервью Борису Корчевникову.

Владимир Познер нечасто становится гостем подобных ток-шоу, однако не отрицает их необходимость. Недавно в интервью корреспонденту ФАН он назвал «глупостью» предложение актера Дмитрий Певцова о закрытии шоу телеведущего Андрея Малахова.