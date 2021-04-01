ВСУ дважды открыли огонь по окрестностям ЛНР

Луганск, 1 апреля. Украинские военнослужащие за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР.

Соответствующую информацию озвучили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Украинские силовики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета АГС-17 и крупнокалиберного пулемета по Золотому-5 и поселку Голубовское.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук предложил с 1 апреля вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня на юго-востоке страны. Вместе с этим бойцы ВСУ не прекращают ежедневные обстрелы территорий Донбасса.